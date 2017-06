Einen tollen Ferientag mit einem Ausflug erleben

Die Attraktionen 2017 Folgende zwölf Attraktionen öffnen ihre Tore für Sie, in alphabetischer Reihenfolge: Auto & Technik Museum Sinsheim

Erlebnispark Steinau

Europa-Park, Rust

Freizeitpark Lochmühle, Wehrheim

Hessenpark, Neu-Anspach

Mathematikum, Gießen

Opel-Zoo, Kronberg

Primus-Linie, Frankfurt

Sea Life in Speyer

Technik Museum Speyer

Wild- und Freizeitpark Willingen

Zoo in Landau

Das Freilichtmuseum Hessenpark entdecken

In der Nähe von Neu-Anspach wird Geschichte lebendig

Mit dem Museumstheater können Besucher im Rahmen von Schauspielführungen Zeitreisen in die Vergangenheit unternehmen. Während der Hauptsaison von März bis Oktober finden zudem jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr öffentliche Rundgänge mit wechselnden Themen statt, bei denen sich das Museum aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln entdecken lässt.

Im Hessenpark gibt es darüber hinaus ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Dazu gehören Feste und Märkte sowie Thementage und Ferienprogramme für Kinder. Jährlicher Höhepunkt für junge Besucher ist die „Kinderwoche“ in der letzten Woche der Sommerferien, in der zahlreiche Vorführungen und Mitmachaktionen dazu einladen, das historische Landleben zu entdecken. Auch der Herbst bietet mit dem Pflanzenmarkt und dem Treckertreff im September und dem Erntefest und dem Apfelfest im Oktober noch einige Attraktionen.

Weitere Informationen unter www.hessenpark.de.

Wild- und Freizeitpark Willingen im Naturpark Diemelsee

Mit Wildgehege, Dino-, Märchenwald und Karussells

Bei einem Rundgang auf dem Waldlehrpfad informieren zahlreiche Lehrtafeln über die Vielfalt und den Artenreichtum des Waldes und vermitteln anschaulich die Welt der Flora und Fauna.

Das Jagdmuseum zeigt eine Vielzahl von Jagdtrophäen und Exponaten und vermittelt umfangreiche Informationen sowie Hintergründe über die Jagd.

Weitere Attraktionen sind ein Dino- und ein Märchenwald sowie viele Fahrgeschäfte und Freizeitgeräte.

Für das leibliche Wohl sorgt ein Imbiss mit Aussichtsterrasse in circa 700 m Höhe und einem herrlichen Blick auf Willingen. Ein Holzkohle-Grillplatz für circa 25 Personen verspricht Schmackhaftes in geselliger Runde. Sie grillen in eigener Regie und bringen die Speisen selbst mit.

Im Wild- und Freizeitpark finden auch viele Shows statt. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Besuch einer Greifvogel-, Eulen- und Papageien- oder Lichterwald-Show? Termine zu den Shows und weitere Infos gibt es unter www.wildpark-willingen.de.

Auto & Technik Museum Sinsheim oder Technik Museum Speyer

Zwei Museen mit großer Vielfalt zur Technikgeschichte

Die Highlights in Sinsheim sind neben den einzigartigen Oldtimern die beiden Überschall-Passagierflugzeuge Concorde und Tupolev 144.

In Speyer locken die größte Raumfahrtausstellung Europas mit einem russischen Buran Space Shuttle, ein Jumbo Jet, ein U-Boot, ein Seenotkreuzer, eine Feuerwehrausstellung und vieles mehr.

Eine weitere Sensation in den Museen sind die IMAX-Kinos. Als eines der ersten Kinos weltweit präsentiert das „IMAX 3D Laser 4k Kino“ in Sinsheim Dokumentations- und Hollywoodfilme in 2D und 3D in brillanter digitaler 4k-Qualität auf einer haushohen Leinwand. Eine in Deutschland einzigartige Sensation ist das „IMAX DOME Kino“ Speyer, das exklusive Filme auf einer gigantischen Kuppel zeigt.

Entscheiden Sie sich auf dem Coupon, welches Technikmuseum Sie besuchen möchten! Die Eintrittskarten, die Sie beim LW-Feriengewinnspiel gewinnen können, ermöglichen den Besuch in das Museum in Sinsheim oder in das in Speyer. Sie können sich also noch kurzfristig umentscheiden. Weitere Infos zu beiden Museen gibt es unter www.technik-museum.de.

