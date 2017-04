Tag der Arbeit

Was feiern wir am 1. Mai?

Der 1. Mai wird auch der "Tag der Arbeit" genannt.

Foto: Romy 2004/pixelio.de edes Jahr am 1. Mai haben die Menschen in Deutschland und in vielen anderen Ländern frei - und das, obwohl es der "Tag der Arbeit" ist. Sie müssen nicht arbeiten oder in die Schule gehen. Es gibt viele Veranstaltungen und Tausende Menschen gehen demonstrieren. Das ist immer so am "Tag der Arbeit".

Wie alles begann

Begonnen hatte alles in den USA im Jahr 1886. Damals gingen zahlreiche Arbeiter auf die Straße, weil sie nur noch acht Stunden pro Tag arbeiten wollten. Bis dahin mussten sie viel mehr arbeiten, wurden schlecht bezahlt und hatten kaum Rechte. Wurden die Menschen alt oder krank, waren sie nicht versorgt.

Die Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert waren allgemein äußerst schlecht. Der Lärm und der Schmutz am Arbeitsplatz waren oft gesundheitsgefährdend und gefährlich. Und sogar Kinder mussten arbeiten, damit die Familie genug Geld zum Leben hatte.

Heutige Anliegen der Arbeiter kundtun

Seit 1890 wird der 1. Mai weltweit gefeiert. In Deutschland rufen anlässlich dieses Feiertages Gewerkschaften zu Demonstrationen auf. Gewerkschaften setzen sich für die Mitarbeiter der Firmen ein. Sie verhandeln zum Beispiel mit den Chefs über Lohn und Arbeitszeiten.

Ziel der Demonstrationen ist es, die heutigen Anliegen der Arbeiter kundzutun, zum Beispiel, dass alle Menschen in Deutschland Arbeit finden und auch davon leben können. Sie möchten, dass Eltern Familie und Beruf gut unter einen Hut kriegen. Zudem soll niemand wegen seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe benachteiligt sein.

Hiller – LW 27.04.2017/2017