In modernen Arbeitsplatz und in Tierwohl investiert

Petershof stellt am 4. Juni neuen Milchviehstall vor

Pfingstsonntag stellt die Familie Gölz in Wald-Michelbach-Hartenrod im Odenwald ab 10 Uhr ihren neuen Außenklimastall für 300 Milchkühe mit einem zweimal 24er Swing-Over-Melkstand vor.

Interessant ist auch die vertika­le Anlage von Warteraum und Melkstand, was dem Landwirtschaftsmeister beim Neubau ein wichtiger Aspekt war. So kommen die wartenden Tiere zügig in den Melkstand, berichtet Peter Gölz. Was ist besser, als zuvor selbst mit einem Melksystem zu arbeiten und Erfahrung zu sammeln. So hat Peter Gölz (25) junior bei seiner Ausbildung auf einem Betrieb im Oldenburger Land das Swing-Over-Melken kennen und schätzen gelernt, beschrieb der junge Landwirtschaftsmeister. Mit 1,5 Stunden Melkzeit morgens sowie abends bei zwei Arbeits­kräf­ten im Melkstand war das zügige Erledigen der Melkroutine ausschlaggebendes Argument, sich für dieses Melksystem von Dairymaster zu entscheiden.

Der Bau einer 70-kW-Biogasanlage ist geplant. Der Betrieb hat einen Auszubildenden, eine festangestellte Arbeitskraft und wird ansonsten von den familieneigenen Arbeitskräften bewirtschaftet. Insgesamt sind 4,5 Arbeitskräfte auf dem Petershof tätig. Auf rund 350 m Höhe gelegen sind circa zwei Drittel der 180 ha Betriebsfläche Grünland. Im Ackerbau wird überwiegend Silomais angebaut, zum Teil nach Grünroggen sowie nach Klee-Gras. In der Außenwirtschaft erledigt der Betrieb nur noch die Arbeitsabläufe zur Gülleausbringung, Düngung und Pflanzenschutz selbst. Feldarbeiten und die Futterernte wurden komplett an das Dienstleistungsunternehmen Impe-Agrarservice in Lit­zel­­bach vergeben. Die am Bau beteiligten Firmen infor­mieren am Tag des offenen Hofes. Der sehenswerte Betrieb der Familie Gölz in Hartenrod (In der Hohl 3) liegt zwischen Wald-Michelbach und Affolterbach. Die Hoftagsbesucher erwartet auch ein schickes Rahmenprogramm und natürlich ist auch an die jüngsten Gäste bestens gedacht. Jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen und Pfingstsonntag ist gesichert.

