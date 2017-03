Energiekonzepte für ältere Gebäude

ALB-Veranstaltung am 11. März auf dem Eichhof

Mit dem Thema „Intelligente und zukunftsfähige Energiekonzepte für ältere Gebäude“ beschäftigt sich eine Informationsveranstaltung, zu der die ALB Hessen am 11. März in das Landwirtschaftszentrum Eichhof nach Bad Hersfeld einlädt. Sinnvolle Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesicherheit, des Komforts und der Kosteneinsparung beziehungsweise teilweisen Autarkie bei der Energieversorgung werden aufgezeigt. Um möglichst viele Interessenten anzusprechen, findet diese Veranstaltung an einem Samstag statt.

Unter welchen Voraussetzungen eine PV-Anlage, trotz stark gesunkener Einspeisevergütungen, noch eine sinnvolle Investition sein kann, wird Lars Kirchner, Inhaber der Kirchner-Solar-Group GmbH aufzeigen. Bei höherem Eigenverbrauch und zusätzlich installiertem Speicher ergeben sich interessante Konzepte für Haushalte, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Über Stromspeicher im kleinen Leistungsbereich, als eine Möglichkeit der Speicherung wird Stefan Katzenmeier von der Fronius Deutschland GmbH aus Neuhof bei Fulda berichten. Eine optimale Auslegung und die intelligente Einbindung helfen hier, sich von steigenden Strompreisen und Störungen im Stromnetz auf lange Sicht unabhängiger zu machen.

Elektrofahrzeuge ermöglichen es, den „Kraftstoff“ vom eigenen Hausdach zu nutzen und können zudem als Stromspeicher dienen. Über Rahmenbedingungen, Wirtschaftlichkeit und Integration in das heimische Energiemanagement wird Hubert Maierhofer vom bayerischen Netzwerk C.A.R.M.E.N. e.V., Straubing, berichten. Hier kommt die Entwicklung gerade richtig in Schwung und lässt für die nächsten Jahre sinkende Preise, steigende Reichweiten und verbesserte Infrastruktur erwarten.

Harald Stehl vom Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks in Hessen wird die rechtlichen Anforderungen an Einzelkaminöfen und Möglichkeiten zur Abgasnachbereitung erläutern. Um eine günstige Wärmequelle langfristig nutzen zu können, heißt es, den steigenden Anforderungen an die Reinheit der Abgase gerecht zu werden. Bei Fragen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften ist das Schornsteinfegerhandwerk der erste Ansprechpartner. Die Energieeffizienz im eigenen Haushalt zu optimieren, gelingt oft schon mit relativ preiswerten Einzelmaßnahmen. Werner Eicke-Hennig von der Hessischen Energiesparaktion wird informieren, wie mit einem begrenzten Budget wirksame Effekte erreicht werden können.

Moderne und intelligente Gebäudeleittechnik

Über die Möglichkeiten intelligenter Gebäudeleittechnik wird Florian Schmitt von der EFP Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH, Gudensberg, berichten. Aspekte der Gebäudesicherheits- und Leittechniken stoßen auf immer mehr Interesse. Bei Neubauten ist die Leittechnik schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Möglichkeiten, diese Technik auch in älteren Bestandsgebäuden zu integrieren, werden aufgezeigt. All diese kleinen und großen Investitionen wollen auch finanziert sein. Über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten Robert Riffer-Frank von der VR Bank Hessen-Land informieren. Beginn der Veranstaltung ist um 9.30 Uhr in der ALB-Halle im Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld. Der Eintritt beträgt 25 Euro.

Gersbeck, llh – LW 9/2017