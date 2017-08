Markttelegramm KW 34

Trotz saisonal schwacher Fleischabsatzgeschäfte müssen Vermarkter am regionalen Schlachtrindermarkt nochmals höhere Preise für das äußerst knappe Erzeugerangebot anlegen. Sowohl Jungbullen und schwere weibliche Tiere für das Metzgereigeschäft, als auch Kühe und Färsen für die Zerlegung mit teils deutlichen Preisaufschlägen.

Mit dem Ende der Ferienzeit hat sich der Fleischhandel am Schlachtschweinemarkt leicht belebt. Bei gleichzeitig steigendem Erzeugerangebot bleiben die Marktverhältnisse weitgehend ausgeglichen. Die seit langem stabile Preisbasis sollte sich auch in der laufenden Woche gut behaupten können.

Regional wie überregional stehen sich am Ferkelmarkt Angebot und Nachfrage weitestgehend ausgeglichen gegenüber. Die Preise tendieren unverändert, auf dem Niveau der Vorwoche.

Saisongemäß ebbt die Nachfrage am Kälbermarkt zunehmend ab. Die Preise können sich nur knapp behaupten. Schlechte Kälber sind zunehmend unverkäuflich, gefragt bleiben Kälber bester Qualität.

Eiermarkt ruhig und freundlich, aber unübersichtlich. Beim regionalen Absatz zeigt die Preistendenz jedoch eindeutig nach oben; die Fipronil-Debatte brachte keinen Nachfrageeinbruch. Der LEH setzt vermehrt auf deutsche Ware. Eier sind von daher eher knapp verfügbar. Die Großhandelspreise für sortierte deutsche Eier stiegen seit Anfang August um über 25 % an, auch die Preise für Verarbeitungs-ware befestigten sich. Bei zunehmender Geflügelfleischnachfrage ziehen die Preise für Hähnchen leicht an, Puten und Althennen werden stabil bis fest bewertet.

Getreide und Ölsaaten