Stall mit Fütterungsroboter und vier Melkrobotern

Hoftag auf dem Betrieb Lages in Rimbeck

Am Sonntag, 30. April von 10.30 bis 17 Uhr öffnet Familie Lages in Warburg-Rimbeck die Hoftüren ihres Milchviehbetriebes. Neben der Besichtigung des neuen Milchviehstalles mit vier Melkrobotern und einem automatischen Fütterungs- und Mischsystem sowie einer Biogasanlage, verspricht ein buntes Rahmenprogramm einen interessanten Tag für Groß und Klein.

Familie Lages: v.l. Karl-Heinz und Annette sowie Stefan und Sabrina Lages. Bei einem Hoftag können Interessierte sich die Stallanlagen anschauen. Foto: Kleemann

220 Milchkühe im Betrieb

Durch Modernisierung und stetigen Ausbau ist der Betrieb auf 220 Milchkühe und etwa 600 Plätze im Schweinestall gewachsen. Heute lebt auch Sohn Stefan Lages mit seiner Ehefrau Sabrina und den drei Söhnen auf dem Betrieb. Gemeinsam mit seinem Vater betreibt er den Hof als GbR. Im Jahr 2012 bauten die Unternehmer eine Biogasanalage, in der Gülle und Mist eingesetzt werden. In einem Kraftwerk wird das Gas auf dem Hof in Strom umgewandelt und in das öffentliche Netz eingespeist.

Roboter nehmen Routinearbeiten ab

Der große Kuhstall soll die Hauptanlaufstelle des Hoftages sein. „Auch für viele Berufskollegen ist die automatische Fütterung mit dem Lely Vector interessant“, sagt Sabrina Lages. Zusammen mit vier Melkrobotern Lely Astronaut A3 nimmt der Misch- und Fütterungsautomat den Landwirten viele Routinearbeiten ab. „Dass sich die Technik in der Tierhaltung weiterentwickelt hat und auch für das Wohl der Tiere sorgt, wollen wir den Besuchern zeigen.“ Der Hoftag beginnt um 10.30 Uhr mit einer Messe. Anschließend findet ein Frühschoppen statt. Besucher sind eingeladen sich die Ställe von Familie Lages anzuschauen. Außerdem stellen Unternehmen aus der Agrarbranche aus. Es gibt Aktionen zum Mitmachen für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Kleemann, Lely – LW 17/2017