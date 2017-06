Tee trinken bei Hitze?

Hättest du es gewusst?

Lauwarmer Früchte- oder Kräutertee



Geschickter sei es daher, so die Forscher, bei großer Hitze lauwarme Getränke zu sich zu nehmen, die ungefähr die gleiche Temperatur haben wie unser Köper. Dann müsse unser Körper nämlich keine Gegenmaßnahmen zur Erwärmung ergreifen. Am besten eignen sich warme Früchte- oder Kräutertees. Aber da das sicherlich nicht jedermanns Sache ist, sagen viele Ärzte gleich auch mit dazu, dass es im Grunde am wichtigsten ist, bei großer Hitze ausreichend zu trinken. LW

Schäfer – LW 20.06.2017/2017