50. Hausmesse „Auf der Warth“

Hausmesse bei Familie Seippel Foto: JS

Zur 50. Hausmesse „Auf der Warth“ in Groß-Umstadt freute sich die Familie Seippel mit ihrem Team am Winzerfest-Wochenende mehrere tausend Besucher zu begrüßen. Landwirte, Winzer, Waldbauern, Gartenliebhaber und weitere Interessierte kamen aus weiten Teilen Hessens und den angrenzenden Regionen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Landtechnik, aber auch im Bereich Motor-, Forst- und Reinigungsgeräte zu informieren. Auf großes Interesse stießen die Jubiläumsmodelle „175 Jahre Case-IH“: 2 Maxxums und ein Puma in einer rotmetallic-Sonderlackierung mit Jubiläumspreisen. Auf dem 20 000 qm großen Betriebsgelände waren circa 500 Geräte und Maschinen, von der Akku-Heckenschere bis zum New-Holland Mähdrescher CR 8.80 mit Kettenlaufwerk, ausgestellt. Dazu wurde Brennholz gesägt und gespalten, gekärchert und dem Mähroboter bei der Arbeit zugeschaut. Die Kinder kamen nicht zu kurz: Sandkasten und Hüpfburg wurden gut angenommen und die Rasen­traktoren einem ersten Härtetest unterzogen. Die Besucher wurden auch kulinarisch gut versorgt, unter anderem mit Umstädter Wein, Brauhaus-Bier und Spezialitäten aus dem Odenwald.

JS – LW 39/2017