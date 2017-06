Ausflugstipps zu Gartenschauen

Überblick über Gartenveranstaltungen in Deutschland

Eine vielfältige Blütenpracht, sehenswerte Blumenschauen und schön angelegte Parks machen Gartenmessen und -ausstellungen zu beliebten Ausflugszielen. Das LW stellt im Folgenden einige Veranstaltungen vor. Gartenfreunde können sich hier über aktuelle Trends informieren, die farbenfrohen Blumenangebote bestaunen, Besonderheiten oder Raritäten entdecken und die Natur genießen.

Internationale Gartenausstellung

Verschiedene Landesgartenschauen

Landesgartenschau in Thüringen

Unter dem Motto „Blütezeit Apolda“ öffnet die Thüringische Landesgartenschau in Apolda die Pforten. Geöffnet sind diese seit dem 29. April bis zum 24. September jeweils von 10 bis 18 Uhr (Mai, September) oder 10 bis 19 Uhr (Juni, Juli, August). Auf der Herressener Promenade und im Paulinenpark (18,8 ha) können in Blumenschauhallen und auf Wechselflorflächen aktuelle Themen rund um den Garten und das Dekorieren sowie das Gestalten, Anreize für den Hobbygärtner schaffen. Eintrittspreise betragen für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Gartenschau in Baden-Württemberg

Um richtiges Schwarzwaldflair zu erleben, ist die Gartenschau in Bad Herrenalb (Baden-Württemberg) zu empfehlen. Herzstück dieser Schau sind der Kurpark und das idyllische Flüsschen Alb sowie das historische Klosterviertel und die Schweizerwiese, die vom 13. Mai bis 10. September besichtigt werden können. Auf einer Fläche von 10 ha erstreckt sich der Gartenschausommer. Mit vielen Konzerten, Thementagen, den jahreszeitlich passend gepflanzten Beeten sowie Spiel und Spaß wird für jede Altersklasse etwas geboten. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen dafür 13 Euro, Kinder 4 Euro.

Landesgartenschau in Bayern

„Lachen, forschen, träumen, selber machen – die Gartenschau zum Anfassen wird ein Fest für alle Sinne“ lautet das Motto der Landesgartenschau in Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern). Im Bürgerpark, im Sport- und Freizeitpark und auf der Ilminsel kann dies alles auf einer Fläche von 8,5 ha vom 24. Mai bis 20. August ausprobiert werden. Zum Beispiel kann die Entwicklung der Schmetterlinge erforscht, zwischen den duftenden Beeten geträumt oder bei verschiedenen Veranstaltungen selbst mit Hand angelegt werden. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 9 bis 19 Uhr. Kosten dafür betragen für Erwachsene 13 Euro, für Kinder 3 Euro.

Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen

In Bad Lippspringe startete die diesjährige Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen am 12. April. Sie wird 185 Tage lang geöffnet sein – bis zum 14. Oktober. Im Kurpark, auf zahlreichen Lichtungen im Kurwald und im Arminiuspark warten im Jahr 2017 einige Blütenexplosionen auf die Gäste. Blumenschauen und Themengärten sind die zentrale Attraktion auf dem 33 Hektar großen Gelände, das in zwei Teile aufgeteilt ist. Das Thema der Veranstaltung lautet: „Blumenpracht & Waldidylle“. Die Innenstadt wird auf dem Weg zur Wald-Kulisse mit themenbezogenen und jahreszeitlich passenden Blumenhallen gesäumt. Es ist die erste Gartenschau, die vor einer Wald-Kulisse stattfindet.

Für Besucher ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Eintrittspreise betragen für Erwachsene 17 Euro, für Kinder 2 Euro.

Regionale Gartenmessen DiGA – Die Gartenmesse

Zahlreiche Aussteller präsentieren auf den DiGA-Messen in Baden-Württemberg ein ansprechendes Angebot, das von Blumen, Pflanzen und Kräutern, Gartenanlagen, Gartentechnik und Gartenmöbeln, über Zubehör und Dekoartikel, Terracotta, Keramik, Brunnen und Teiche bis hin zu Wintergärten reicht. An den Messetagen werden verschiedene Fachvorträge zum Thema Garten angeboten. DiGA – Die Gartenmesse findet vom 3. bis 5. Juni in 76646 Bruchsal, vom 9. bis 11. Juni in 88069 Tettnang, vom 14. bis 16. Juli in 79618 Rheinfelden, vom 4. bis 6. August in 76473 Iffezheim und vom 11. bis 13. August in Ulm-Wiblingen statt.

Ausgewählte Gartenbau-Ausstellungen in Hessen

Auch zweimal im Jahr findet im neuen Botanischen Garten auf den Lahnbergen in Marburg wieder der Pflanzenmarkt statt. Termine hierzu sind der 27. bis 28. Mai und der 9. bis 10. September.

Dieses Jahr werden auch wieder die Fürstlichen Gartenfeste auf Schloss Fasanerie bei Eichenzell und auf Schloss Wolfgarten bei Langen veranstaltet. Auf Schloss Fasanerie findet es am Christi-Himmelfahrt-Wochenende (25. bis 28. Mai) und auf Schloss Wolfgarten vom 15. bis 17. September statt.

Wer die Gartenlust in Kombination mit historischen Bauwerken wecken will, sollte das Schloss Wilhelmstal in Kassel/Calden besuchen. Durch die historischen Gemäuer und den Schlossgarten können die Besucher vom 25. bis 28. Mai flanieren.

Die historischen Bad- und Kur­einrichtungen des Staatsparks Wilhelmsbad bilden den Rahmen für das Gartenfest Hanau, das in diesem Jahr vom 15. bis 18. Juni stattfindet.

Ausgewählte Gartenbau-Ausstellungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wird auch dieses Jahr für den Hobbygärtner oder die Fachkraft einiges an Gartenbau-Ausstellungen geboten, um sich neue Anreize zu holen. Nachfolgend einige Beispiele:

Ganzjährig kann der Rosengarten, der Wildrosengarten sowie der Garten der Familie Rücker in Zweibrücken besichtigt werden. Dabei findet vom 10. bis 11. Juni ein Rosen- und Gartenmarkt und vom 23. bis 24. September ein Herbst- und Gartenmarkt statt.

Die Gelände der ehemaligen Landesgartenschauen in Kaiserslautern und Landau sind der Öffentlichkeit frei zugänglich.

Die Mehliger Heide bei Kaiserslautern ist im ganzen Jahresverlauf besuchenswert.

Im Mai findet die Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz, vom 12. bis 14. Mai, statt.

Vom 19. bis 21. Mai wird in Pirmasens die Ausstellung „LebensArt“ für Garten, Wohnen und Lifestyle präsentiert.

Auch im Juni stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Unter anderem finden die Messe „Haus und Garten Mittelrhein“ vom 3. bis 5. Juni in Andernach statt, die Bellheimer Gartentage vom

3. bis 5. Juni im Spiegelbachpark in Bellheim sowie die Gartentage in Unkel (10. bis 11. Juni) und das Lavendelfest Edenkoben vom 24. bis 25. Juni in Edenkoben.

Ausblick Landesgartenschauen in den LW-Gebieten Die Landesgartenschau in Hessen findet alle vier Jahr statt. Die nächste Landesgartenschau ist im Jahr 2018. Diese wird vom 28. April bis 7. Oktober 2018 in Bad Schwalbach unter dem Thema „Natur erleben. Natürlich leben“ geöffnet. Flanieren kann man dann auf 12 ha im historischen Kurpark mit den beiden Tälern Röthelbach- und Menzebachtal. In Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wird unter dem Motto „Das blühende Leben“ im Jahr 2022 die Landesgartenschau eröffnet. Die Stadt will die Facetten des Landes auf der Gartenschau aufzeigen. Darunter sollen von der Südpfalz bis zum Westerwald, von der Eifel bis nach Rheinhessen die Landschaften, das Heilwasser und die Weinkultur vertreten werden.

Der Herrenhof Mußbach in Mußbach an der Weinstraße hält vom 21. bis 23. Juli für den Besucher die neusten Trends im Haus- und Gartenbereich bereit.

Im September wird die Gartenmesse „Petite Fleur“ im Kurpark in Bad Bergzabern vom 8. bis 10. September ihre Pforten öffnen.

Tag der offenen Gärten

„Die Offene Gartenpforte“ findet am 10. und 11. Juni in Hessen und am 25. Juni in Rheinland-Pfalz statt. Hier können zahlreiche Gärten von Landschaftsarchitekten, Landschaftsgärtner und Gartenliebhabern besichtigt werden. Die kleinen bis großen Gärten laden dazu ein, Inspirationen für den eigenen Garten zu finden, Informationen auszutauschen oder einfach nur die Schönheit und Vielfalt der Gärten zu bewundern und zu genießen. Das Spektrum reicht dabei vom ländlichen Bauerngarten über den historischen Garten bis hin zum Liebhaber- und modernen/formalen Garten; ergänzt durch Gärten anderer Länder und Kulturen.

