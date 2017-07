Inlandsnachfrage belebt sich

Gute Qualität der Färsen bei der Zuchtviehauktion in Alsfeld

Das Interesse heimischer Milchproduzenten an guten bis sehr guten abgekalbten Färsen der Rassen Holstein und Fleckvieh hat sich gegenüber den ersten beiden Quartalen des Jahres deutlich belebt. Leistungsbereite, korrekte, laufstallfähige Färsen finden ihre Abnehmer wieder verstärkt im Inland, wie sich auf der Zuchtviehauktion am Mittwoch vergangener Woche in Alsfeld zeigte.

Alle aufgetriebenen Bullen wurden verkauft. Spitzenreiter der Prämierung waren Tiere aus dem Bestand Hellmuth, Haina, die väterlicherseits von den Bullenvätern Beemer, Hotshot und Monterey abstammten. Den Spitzenpreis bei den Bullen erzielte ein in Prämienklasse II+ eingestufter Ladd P-Sohn aus einer leistungsstarken und langlebigen Goldwin-Mutter der Volke/Hauck GbR, Wetterburg. Die nächste Zuchtviehauktion findet wie geplant am 9. August statt (Meldungen bis 24. Juli, 06631/78415).

Paul, zbh – LW 28/2017