Neues Technik-Center Rhön der Raiffeisen Waren GmbH

Tag der offenen Tür am neuen Standort in Petersberg

Das Technik-Center in Petersberg mit seinen 21 Mitarbeitern informierte und führte Interessierte über das Technik-Gelände. Drei Mio. Euro wurden in den neuen Standort investiert und damit in Petersberg die vormali­gen Technik-Center Fulda und Burghaun-Gruben vereint. Das Servicegebiet des neuen Technik-Centers Rhön reicht von Schlüchtern bis nach Lauterbach und dem Rennsteig in Thüringen. „Der große Zuspruch zu unserem Tag der offenen Tür macht den Stellenwert des Technik-Centers deutlich“, sagte Thomas Schmitt. Mehr Informationen zur Technik der Raiffeisen Waren GmbH auf www.raiffeisen-technik.de.

KP – LW 14/2017