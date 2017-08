Sommerauktion mit kleinem Auftrieb

Hornlose Kanu P-Tochter Preissieger bei Zuchtviehauktion

Mit 43 Verkaufstieren startete die Augustauktion in Alsfeld. Bedingt durch die laufende Getreideernte und ein zu kleines Angebot war der Auktionsverlauf der Zuchtviehauktion sehr ruhig.

Board-Sohn teuerster Bulle

Der Betrieb Hellmuth, Haina, bot sieben gut entwickelte Bullen zum Verkauf. Die Körkommission stellte drei der sieben Bullen an die Spitze. Tagessieger war ein Justice-Sohn aus Numero Uno, gefolgt von einem Battlecry-Sohn und einem Beemer-Sohn aus der Hessensiegerin HLM Norett (Lauthority). Preissieger war ein sehr korrekter Board-Sohn aus demselben Betrieb, der jetzt für 2 100 Euro im Kreis Fulda im Deckeinsatz ist. Preislich folgte für 1 750 Euro ein großrahmiger, langgestreckter Doorsopen-Sohn x Balisto von der Viering GbR, Landau, der nach Südhessen verkauft wurde. Die nächste Zuchtviehauktion findet am 6. September statt. Anmeldungen bis zum 21. August an die ZBH, 06631/784-15, Fax -48, E-Mail: k.lang@zbh.de.

Uwe Pohlmann – LW 33/2017