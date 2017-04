Wie gestaltet sich das Leben auf Ihrem Hof?

Wie gestaltet sich das Leben auf Ihrem Hof? Wie viele Generationen leben auf dem Betrieb? Wie wirkt sich das Zusammenleben auf die betrieblichen Abläufe aus? Und was müsste sich gegebenenfalls ändern, damit Sie (noch) mehr Freude an Ihrem Beruf haben? Diese und weitere spannende Fragen stellt agri Experts in seiner aktuellen Umfrage zum Thema Hofleben, an der der Hessenbauer/Pfälzer Bauer/Der Landbote und weitere landwirtschafliche Wochenblätter beteiligt sind.